Europe : le conservateur Antonio Tajani élu président du Parlement européen

Antonio Tajani succède à Martin Schulz et devient président du Parlement européen

Ex-commissaire européen, Tajani est un proche de Silvio Berlusconi et a remporté une victoire difficile mais logique puisque le PPE dispose de la majorité au Parlement.

Le Parlement européen a trouvé son nouveau président. Après un scrutin indécis qui s'est étalé sur toute l'après-midi et pas moins de 4 tours, l'Italien Antonio Tajani a finalement remporté la victoire. Membre du parti populaire européen (PPE, droite), il succède donc à l'Allemand Martin Schulz qui avait occupé ce poste pendant deux mandats.

