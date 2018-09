Les eurodéputés ont voté en faveur de la réforme du droit d'auteur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le vote va ouvrir la voie aux négociations avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne afin de trouver un accord sur le texte définitif, qui sera à nouveau soumis au vote du Parlement.

Ce dossier sensible était au coeur d'une bataille entre les éditeurs de presse, les artistes et les géants du numérique (les GAFA).

Les députés européennes viennent de donner leur feu vert sur la réforme du droit d'auteur. Sur les 703 eurodéputés présents, le texte a été adopté avec 438 voix pour, 226 contre et 39 abstentions.

