L’étrange cadeau que Patrick Sébastien a offert à François Hollande après l'affaire du scooter

Ce vendredi 23 février, France Dimanche publie des extraits du nouveau spectacle de Patrick Sébastien, "Ce que je n'ai jamais pu dire à la télé". L’humoriste y raconte de nombreuses anecdotes sur sa vie et évoque également des présidents de la République comme Jacques Chirac et François Hollande. "Si vous saviez toutes les conneries que je leur ai faites", déclare l’animateur du "Plus grand cabaret du monde".

Et d’évoquer le cadeau qu’il avait fait à François Hollande après l'affaire du scooter. En 2014, Closer avait en effet publié des photos de François Hollande sur un scooter en train de rejoindre Julie Gayet.

Alors que le principal intéressé pensait que Patrick Sébastien allait lui offrir "un casque intégral" pour qu’il ne se fasse plus repérer, celui-ci lui avait donné ... un masque de Nicolas Sarkozy !