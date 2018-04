Les étonnantes rencontres de Bruno Le Maire aux Etats-Unis

Depuis la fin de la semaine dernière, et précédant son président, Bruno Le Maire se trouve aux Etats-Unis. Le ministre l'Economie a participé à des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington, débattant notamment sur la guerre commerciale naissante entre la Chine et les Etats-Unis tout en négociant une levée des tarifs d'importations sur l'acier et l'aluminium européen.

Mais le patron de Bercy en a également profité pour effectuer une petite escapade à New York afin de… rencontrer des stars du cinéma américain, notamment Robert De Niro.

Bruno Le Maire a même immortalisé cet entretien par un cliché souvenir publié sur les réseaux sociaux. « Merci à Robert De Niro pour cet échange » est-il écrit fans la légende de la photo, accompagnée de la célèbre phrase prononcée par l'acteur dans Taxi Driver "You talkin' to me?".

You talkin’ to me ? Merci à Robert De Niro pour cet échange à #NY. pic.twitter.com/MGnVGQ1gvd — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 22 avril 2018

Et dans un autre post Instagram, on aperçoit le ministre en compagnie de trois légendes du cinéma : Robert De Niro (encore lui) mais aussi les acteurs Harvey Keitel et Danny DeVito.