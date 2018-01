Etats-Unis : Washington s'inquiète de plus en plus de la santé mentale de Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Belgique télécharge 100 fois plus qu'il y a 10 ans

Tennis: Paire et Simon dans le dernier carré à Pune

En savoir plus

Pourtant les questions se multiplient et les sorties de Donald Trump sont désormais scrutées à la loupe. Le mois dernier, un élu démocrate de la Chambre des représentants a même réclamé la mise en place d'une commission pour évaluer les aptitudes du président américain. D'abord vu comme une initiative marginale, elle est désormais soutenue par 56 élus…

Et le tweet concernant le nucléaire n'a fait que renforcer les peurs "Ce tweet est à lui seul un motif de destitution par le 25ème amendement. Cet homme ne devrait pas avoir d'armes nucléaires" a commenté Richard Painter, membre de l'administration Bush Jr. Le 25ème amendement concerne "l'incapacité" du président. Dans les faits, il faudrait un véritable choc mental pour l'invoquer.

Et soudainement, le monde entier s'est rappelé que Donald Trump disposait de l'arme atomique. En menaçant le dictateur nord-coréen, le président américain a réveillé des craintes à Washington. "Nous pensons que cette ruée vers le tweet est une indication qu'il perd son sang-froid sous l'effet du stress. Trump va devenir de pire en pire et deviendra incontrôlable avec la pression de la présidence" juge ainsi la psychiatre Bandy X. Lee au site Politico.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres