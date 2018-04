Etats-Unis : une violente mutinerie en prison se solde par sept morts et 17 blessés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Entre temps, sept détenus sont décédés et 17 autres ont été blessés. En revanche, aucun agent de police n'a été blessé. Une enquête a été ouverte. Le centre Lee, ouvert depuis 1993, abrite environ 1 500 détenus masculins. En 2015, déjà, une série de rixes meurtrières avaient conduit les fonctionnaires de l'Etat à réclamer davantage de sécurité.

Ce n'est que vers 3h du matin ce lundi que les agents pénitentiaires ont pu mettre un terme aux combats et sécuriser la prison.

De violents affrontements ont eu lieu dimanche 15 avril dans la prison Lee Correctional Institution, à Bishopville, en Caroline du Sud, aux Etats-Unis, rapporte Le Parisien . Selon les services pénitentiaires de l'établissement, une mutinerie a éclaté et "de multiples altercations entre détenus" ont eu lieu. Les violences ont été observées dans trois unités de la prison, réputées pour héberger des détenus parmi les plus dangereux.

