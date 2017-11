Etats-Unis : Trump Jr publie ses conversations privées avec Wikileaks

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le pétrole ouvre en baisse à New York à 56,47 dollars le baril

Merkel, « chancelière du climat » de plus en plus décriée

Julian Assange a répondu à ces soupçons de collusions entre Wikileaks et le clan Trump. "WikiLeaks peut se montrer très efficace pour convaincre des personnes, même très haut placées, qu'il en va de leur intérêt de promouvoir ses publications" a-t-il expliqué.

Ces échanges sont assez surprenants puisqu'ils ont lieu via les messages privés de Twitter, un service absolument pas sécurisé. Le premier message date de septembre 2016. Wikileaks prévient le fils de Donald Trump de la création d'un site contre son père. "Je n'étais pas du tout au courant de cela, mais je vais me renseigner. Merci" répond l'interlocuteur. Apparemment, le site cherchait à "promouvoir" ses informations contre Hillary Clinton, en réclamant que le futur président tweete davantage sur ces révélations ou en l'incitant à déposer un recours en cas de défaite.

C'est une nouvelle information embarrassante pour le clan Trump. Plusieurs médias américains, dont The Atlantic, affirment que Wikileaks, le site de Julian Assange, était en contact avec Donald Trump Jr, le fils aîné du président américain, pendant la dernière campagne présidentielle. L'information a rapidement été confirmée par le principal intéressé qui a décidé de publier ses échanges. Pour rappel, Wikileaks avait publié les emails volés d'Hillary Clinton.

