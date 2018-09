Etats-Unis : Trump accepte une enquête du FBI sur Brett Kavanaugh

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

11h12 Mondiaux de cyclisme: Alaphilippe compte "s'économiser le plus possible" AFP

Val-d'Oise : un mineur et un majeur mis en examen et écroués après le lynchage d'un jeune de 17 ans à Garges-lès-Gonesse

Les Palestiniens contestent devant la CIJ le transfert de l'ambassade US

Mondiaux de cyclisme: Alaphilippe compte "s'économiser le plus possible"

En savoir plus

Le témoignage de Christine Blasey Ford, qui accuse Brett Kavanaugh d'agression sexuelle en 1982, quand elle avait 15 ans et lui 17, a coupé l'Amérique en deux camps sans pour autant apporter de certitudes. Au Sénat, il restera désormais le vote de l'Assemblée en séance plénière pour valider l'élection du juge. Techniquement, les Républicains ont l'avantage, disposant d'une majorité de 51 sièges contre 49 pour les Démocrates. Il faudrait deux désistements pour que la candidature de Kavanaugh capote, mais le mot d'ordre au GOP est très clair, et le "whip" (chef du groupe Républicain au Sénat), Mitch McConnell a signifié qu'il serait "fier de voter pour confirmer le juge Kavanaugh quand le Sénat votera en séance plénière dans les prochains jours".

"J'ai ordonné au FBI de mener une enquête complémentaire" sur Brett Kavanaugh qui ne devra pas prendre plus d'une semaine, a déclaré vendredi Donald Trump dans un communiqué. Brett Kavanaugh "sera un jour ou l'autre reconnu comme un vraiment formidable Juge de la Cour Suprême des Etats-Unis", a écrit le président américain.

L'audition de l'une des trois femmes qui accusent Brett Kavanaugh d'agression sexuelle a fait pencher la balance, incitant le sénateur républicain Jeff Flake à demander davantage d'investigations, avant le vote final, ce qu'a accepté Donald Trump. En conséquence, le Sénat reportera d'une semaine le vote définitif qui décidera si Brett Kavanaugh, accusé d’agression sexuelle par une femme et d’inconduite sexuelle par deux autres, pourra siéger à la Cour Suprême.

Si Brett Kavanaugh est toujours en lice pour devenir l'un des juges de la Cour Suprême, après la confirmation de sa nomination par une majorité républicaine au Sénat, à 11 voix contre 10, le candidat de la Maison-Blanche va devoir patienter. Sous la pression grandissante de l'opinion publique et des associations de défense des droits des femmes, le président américain Donald Trump a ordonné l'ouverture d'une enquête du FBI sur les faits d'agressions sexuelles dont il est accusé, ce qui repousse de fait le vote au Sénat sur la confirmation de Brett Kavanaugh.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres