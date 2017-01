Etats-Unis : suivez en direct la cérémonie d'investiture de Donald Trump

iTELE en direct par ITELE

C'est un moment historique qui se déroule ce vendredi 20 janvier. Un président déjà très impopulaire (à peine 40% des Américains ont une bonne image de lui) mais qui porte, paradoxalement, beaucoup d'espoir de changements, selon les mêmes sondages. En effet, la situation est un peu tendue aujourd'hui à Washington. Des protestataires sèment le trouble aux abords de la zone réservée à la cérémonie, dans le centre de la ville.

La cérémonie d'investiture a débuté à 9h30 (15h30, heure française) et son serment se déroulera à midi (18h30, heure française). Il sera suivi d'un discours de 20 minutes.

Pour l'occasion, il aura deux bibles, celle d'Abraham Lincoln et la sienne, offerte par sa mère. Le couple Obama, Clinton et Bush ainsi que Jimmy Carter seront présents pour y assister.

Une fanfare et 21 coups de canons suivront pour officialiser l'évènement. Le le très attendu discours du nouveau président sera scruté à la loupe, avant un déjeuner et un défilé des troupes. Pas de grands artistes prévus (la presque totalité ont refusé d'y participer). Le protocole continuera toute la journée, entre un cortège vers le Capitole aux côté de Barack Obama et des multiples bals dans la soirée.

