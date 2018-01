Etats-Unis : le "shutdown" a débuté, 850.000 fonctionnaires au chômage technique

Un an après l'élection de Donald Trump, les Etats-Unis ont engagé une fermeture partielle des administrations - un "shutdown" - à minuit. Concrètement, l’administration fédérale a mis au chômage technique sans paie de plus de 850.000 employés fédéraux considérés comme "non essentiel". Les 1,4 million de militaires américains poursuivront quant à eux leurs opérations, mais sans être payés, comme les urgentistes fédéraux.

Cela fait suite à l’échec d’un vote crucial au Sénat : les républicains, majoritaires avec 51 sièges, n'ont pas convaincu les démocrates pour obtenir le minimum de 60 voix sur 100 nécessaire pour voter une extension pour quatre semaines, jusqu’au 16 février, du budget fédéral.