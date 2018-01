Etats-Unis : un séisme de magnitude 7,9 secoue l'Alaska, une alerte tsunami déclenchée

L'Alaska a tremblé ce mardi. Un puissant séisme de magnitude 7.9 (d'abord estimé à 8,1 ou 8,2) a été enregistré mardi au large de la côte sud du plus grand Etat des Etats-Unis, déclenchant des alertes au tsunami. L'alerte concerne l'Alaska, l'ensemble de la côte Ouest des Etats-Unis, mais aussi l'Etat de Colombie britannique, au Canada. Une bouée a enregistré une vague dont la hauteur est estimée à une dizaine de mètres.

Le site Environnement Canada a d'ailleurs averti sur son site : "Si vous êtes dans une zone côtière à risque, vous devriez vous diriger immédiatement vers un endroit plus élevé et suivre les instructions des autorités locales. Un tsunami est une succession de vagues. La première vague pourrait ne pas être la plus grosse".

Le séisme a été enregistré à 09H31 GMT à dix kilomètres de profondeur dans le Golfe d'Alaska, à 256km de la localité de Chiniak, une petite ville située sur l'île de Kodiak. D'après des données de l'observatoire géologique américain, le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 km.