Etats-Unis / Russie : "un pas positif" affirme la Maison blanche

Un début de dégel entre les Etats-Unis et la Russie ? En tout cas, Donald Trump a bien l'intention d'y parvenir. Samedi, le nouveau président s'est entretenu avec son homologue russe, au téléphone. "Ce coup de fil positif constitue une mesure importante vers l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie, qui ont maintenant besoin d'un effort de reconstruction" a déclaré la Maison blanche dans un communiqué. "Le président Poutine et le président Trump espèrent que suite à cet entretien les deux pays pourront procéder sous peu à la lutte contre le terrorisme et à d'autres questions importantes d'un intérêt commun."

Les deux hommes ont ainsi abordé tous les sujets épineux : la guerre en Syrie, le conflit en Ukraine, le nucléaire iranien… Autant de sujets qui provoquent une forte préoccupation des Européens qui craignent une levée des sanctions contre Moscou, sans contrepartie.

