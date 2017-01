Etats-Unis : le renseignement américain persuadé que la Russie a influencé l'élection présidentielle

Paranoïa ou ingérence réelle ? Selon un rapport publié vendredi par les trois agences du renseignement américain, la CIA, le FBI et la NSA, le Kremlin s'est clairement impliqué dans la campagne présidentielle américaine, qui a vu Hillary Clinton - soutenue par la quasi totalité des démocraties occidentales et par les Etats du Golfe - perdre face à Donald Trump.

"Poutine et le gouvernement russe ont développé une claire préférence pour le président élu Trump". Ils ont "cherché à augmenter ses chances d'être élu quand cela était possible, en discréditant Hillary Clinton et en la comparant de manière défavorable" avec le candidat républicain, peut-on lire dans ce rapport.

"Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une campagne d’influence" visant à favoriser l’élection de Donald Trump, expliquent les services de renseignement américains dans ce rapport de 25 pages, qui n'apporte ni preuves tangibles, ni informations sur les écoutes qui ont permis aux agences américaines de parvenir à ces conclusions. Il critique néanmoins la "propagande" russe, évoque des "trolls" rémunérés sur les réseaux sociaux et regrette la couverture "constamment négative" de la chaîne Russia Today (RT) à propos d'Hillary Clinton.

Donald Trump, qui a eu accès à une version complète du rapport, a minimisé ses conclusions. "Bien que la Russie, la Chine, d'autres pays, des groupes et individus extérieurs tentent en permanence de pénétrer la cyberinfrastructure de nos institutions gouvernementales, de nos entreprises et d'organisations comme le Parti démocrate, il n'y a eu absolument aucun impact sur le résultat de l'élection", a-t-il réagi dans un communiqué. "Il y a eu des tentatives de pirater le Parti républicain, mais le parti avait mis en place des défenses fortes contre le piratage, et les pirates ont échoué", a-t-il ajouté.