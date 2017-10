Etats-Unis : premières inculpations dans l'affaire russe

Il s'agit des premières personnalités inculpées dans le cadre de l'enquête sur une possible ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, et son associé Rick Gates se sont vus signifier de se livrer à la justice ce lundi 30 octobre.

Inculpés de douze chefs d'inculpation

Les deux hommes ont été formellement inculpés de douze chefs d'inculpation dans cette affaire qui empoisonne la présidence de Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche, a annoncé le procureur spécial Robert Mueller. Les chefs d'inculpation, validés par un grand jury fédéral, visent notamment des faits présumés de conspiration en vue de blanchiment d'argent, violation des lois fédérales sur le lobbying et les activités bancaires, indique un communiqué diffusé par les services du procureur Mueller.

>>> À lire aussi : Retour sur un bouleversement, un an après l'élection de Donald Trump

Paul Manafort et Rick Gates sont également accusés de fausses déclarations et de dissimulation de comptes bancaires à l'étranger. Selon l'acte d'accusation, ils auraient dissimulé au fisc des dizaines de millions de dollars reçus en échange de leurs activités de conseil en Ukraine.

Donald Trump dénonce une "chasse aux sorcières"

Dans une série de tweets dimanche 29 octobre, Donald Trump avait dénoncé une nouvelle fois, une "chasse aux sorcières" et réfuté la moindre "collusion" avec la Russie durant la campagne présidentielle de l'an dernier. "Toutes ces histoires 'russes' juste quand les républicains s'attaquent à une baisse et réforme historiques des impôts. Est-ce une coïncidence ? NON !" a notamment tweeté le président américain.