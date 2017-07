Etats-Unis : popularité en chute libre pour Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La même enquête souligne que 58% des Américains sont opposés aux décisions et à l'action politique du président Trump, soit une hausse de 5 points par rapport à avril.

Toujours piégé par les soupçons d'ingérence de la Russie dans la campagne américaine, Donald Trump voit sa (faible) popularité fondre à vue d'œil. Lui qui ne disposait que de 42% d'avis favorables (un score très faible pour un président américain) en avril dernier, il ne recueille plus que 36% selon un sondage du Washington Post et de la télévision ABC News auprès de 1.001 personnes majeures.

