Etats-Unis : un policier poignardé dans un possible acte de terrorisme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Incendie à Londres: les excuses de Theresa May pour le soutien insuffisant aux sinistrés

"Le suspect a été interpellé et est actuellement interrogé", ont précisé les responsables de l'aéroport dans un communiqué.

Le policier blessé se trouve dans un état stable et l'aéroport Bishop International a été évacué, selon les autorités de police du Michigan. La police de l'Etat du Michigan a indiqué que le suspect avait été arrêté et que personne d’autre ne serait impliqué dans l’incident.

Le policier a été poignardé à plusieurs reprises par un homme visant son cou. L'assaillant viendrait du Québec et serait porteur d'un passeport canadien. Il aurait crié «Allah Akbar», rapportent des témoins, avant de s’en prendre au Lieutenant Jeff Neville en plein dans l’aéroport international Bishop.

Un policier a été poignardé ce mercredi à l'aéroport américain de Flint, dans le Michigan (nord du pays). ont indiqué des sources officielles, les médias évoquant une possible piste "terroriste".

