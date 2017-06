États-Unis : plusieurs morts lors d'une fusillade à Orlando

Ce lundi 5 juin, six personnes sont décédées dans une fusillade à Orlando (Floride), dont l'assaillant, selon WFTV, une télévision locale associée à CNN. Les coups de feu ont eu lieu dans les locaux d’une entreprise située dans une zone industrielle et commerciale d’Orlando, a indiqué la police d’Orange County (dont le chef-lieu est Orlando). Les forces de l'ordre ont également précisé que la situation est désormais "sous contrôle".

Un "incident tragique"

L’enquête s’oriente vers la thèse d’un "incident tragique". La police locale a annoncé que la fusillade "n'avait pas de connexion avec le terrorisme". L'incident serait plutôt lié à un différend professionnel, rapportent les médias locaux qui rappellent que le 12 juin 2016 un Américain d’origine afghane, équipé d’un fusil d’assaut et d’une arme de poing, avait ouvert le feu et pris des otages dans le Pulse, un club gay très fréquenté de la ville. Cette attaque avait fait quarante-neuf morts et une soixantaine de blessés.

L’auteur du massacre avait prêté allégeance à l’organisation djihadiste Etat islamique pendant la fusillade.