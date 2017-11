Etats-Unis : le parti démocrate remporte plusieurs élections locales

Les démocrates ont retrouvé le goût de la victoire. Un après la défaite d’Hillary Clinton, les élections pour le poste de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, mardi 7 novembre, ont vu des candidats démocrates s’imposer face à des républicains.

En Virginie, Rallph Northam, a battu Ed Gillespie. Après l’annonce des résultats, Donald Trump – en visite en Asie - a estimé sur Twitter que "Ed Gillespie a fait beaucoup d'efforts mais il n'a pas pris fait et cause pour moi ou mes idées".

Dans le New Jersey, un autre démocrate, Phil Murphy, ancien banquier d'investissement et ex-ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, a battu la républicaine Kim Guadagno.

Pour Le Monde, ces résultats représentent aussi, pour le Parti démocrate, "un signe encourageant un an avant les mid-terms, "scrutins de mi-mandat", qui renouvelleront la Chambre des représentants et un tiers du Sénat". Par ailleurs, à New York et Boston, les maires sortants Bill de Blasio et Martin Walsh ont également battu leurs adversaires républicains.