Etats-Unis : les opioïdes, ce fléau qui tuent plus que les armes à feu et les accidents de la route

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Euro d'athlétisme: Manga et Martinot-Lagarde en finale du 110 m haies

Gaza et Israël "dangereusement proches" d'un nouveau conflit, selon l'UE

Euro : Martinot-Lagarde, Manga et Bosse en finale

"IBK" en pole position avant le second tour de la présidentielle au Mali

Le président Ramaphosa en visite de travail en Zambie et en RDC

Fulham flambeur et Tottenham muet aux antipodes du mercato anglais

En savoir plus

Autre mesure qui s’adresse directement aux médecins : les prévenir dès lors qu’un de leur patient meurt d’une overdose. Une méthode qui fonctionne, une fois informés les médecins réduirait de 10% les doses d’opioïde prescrites et rédigeraient moins d’ordonnances pour ces dérivés des opiacés.

Ce médicament qui existe sous la forme d’un stylo injecteur ou d’un spray nasal permet de mettre fin à un arrêt respiratoire. C’est lui-même qui sauvait la chanteuse Demi Lovato lorsqu’elle avait fait une overdose il y a quelques semaines. Aux Etats-Unis, il peut être acheté sans ordonnance dans 40 Etats, certaines forces de police en sont équipées et tous les services d’urgence en ont un stock.

Une crise que le gouvernement américain essaie à tout prix d’endiguer. En 2017, Donald Trump parlait de l’addiction aux opioïdes comme d’une “urgence de santé public”. Dans la foulé, un plan de lutte contre ce fléau était mis-en-place autours de deux grands axes : la répression des dealers pour faire reculer les ventes de fentanyl fabriqué illégalement et un accès plus simple à la naloxone (l’antidote aux opioïdes).

Si cette “épidémie” n’est en rien nouvelle -depuis 1999 et l’augmentation des prescriptions d’opioïdes forts (majoritairement oxycodone), les hospitalisations et les décès ont été multipliés par quatre. A l’heure actuelle, environ 11 millions d’américains seraient dépendant ces molécules.

Prescrits sur ordonnance pour calmer une douleur forte, morphine, oxycodone et fentanyl sont responsables de la mort de 175 personnes par jour. “Aucune région des États-Unis n’est épargnée par cette épidémie. Nous avons tous un proche, un membre de la famille, un être aimé détruit par les opioïdes” déclarait Anne Schuchat, directrice des Centres de prévention et de maladie (CDC) en mars dernier.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres