Etats-Unis : la nouvelle version du décret migratoire de Donald Trump (encore) bloquée par deux juges fédéraux

Donald Trump à nouveaux mis en difficulté par la justice de son pays. Mercredi soir, quelques heures avant l'entrée en vigueur d'un décret remanié suspendant la délivrance de visas aux ressortissants de six pays musulmans, deux juges fédéraux ont bloqué l’initiative présidentielle. Le premier est un juge fédéral d'Hawaï, Derrick K. Watson, nommé à la Cour fédérale de Honolulu par Barack Obama. Il s’est appuyé sur la promesse répétée du candidat Trump durant la campagne de "prohiber les musulmans" d'entrée aux États-Unis pour estimer que "le décret présidentiel a pour objet de faire tomber en disgrâce une religion particulière".

Il a estimé qu’il existait "des preuves significatives et irréfutables d'animosité religieuse" et que sa suspension temporaire éviterait un "préjudice irréparable" Un autre juge, de Seattle cette fois-ci, lui a emboité le pas. Le magistrat a pris une motion suspendant le décret pour 14 jours, là encore en raison des "préjudices irréparables" qu'il causerait.

Lors d’un discours à Nashville, au Tennessee, le président américain a dénoncé une décision "horrible" et "erronée" d'une justice qui, selon lui, commet ainsi "un abus de pouvoir sans précédent". Il a promis de se battre quitte à porter le dossier jusqu'à la Cour suprême. "Le danger est clair, la loi est claire, la nécessité de mon décret est claire" a-t-il insisté. Pour rappel, ce texte, qui devait être appliqué dans la nuit de mercredi à jeudi, prévoit de bannir l'entrée des Etats-Unis aux ressortissants de six pays musulmans (Iran, Libye, Syrie, Somalie, Soudan et Yémen). Par rapport à la première version du projet, bloquée en février, l’Irak a été retirée de la liste.