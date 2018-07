Etats-Unis : la Maison Blanche assure que le Kremlin représente toujours une "menace" pour la démocratie américaine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Timbres, fausse victime d'attentat et polémique : ce que vous attend ce jeudi

Députés et sénateurs ont trouvé un accord sur la loi visant à interdire les téléphones à l'école et au collège

08h23 Foua et Kefraya, villages chiites du nord-ouest de la Syrie, ont été évacués, selon al-Ikhbariya

Des viols et des coups: le calvaire d'une joueuse de tennis sud-coréenne

Tour de France: l'Alpe d'Huez, entre foule, ferveur et gloire

En savoir plus

Elle a ensuite ajouté que "le président et son administration travaillent dur pour s'assurer que la Russie ne puisse interférer dans nos élections comme ils l'ont fait dans le passé" afin de conclure "nous pensons que la menace existe toujours".

Encore des propos mal interprétés selon sa porte-parole Sarah Sanders. Pendant le "press-briefing" elle a assuré qu'elle avait parlé au président et que sa réponse avait été mal comprise, puisque selon elle, "il ne répondait pas à la question" posée par les journalistes.

Aujourd'hui, à des journalistes qui lui demandaient si la Russie représentait toujours une "menace" pour la démocratie américaine , le locataire de la Maison Blanche a déclaré que "non".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres