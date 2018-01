Les États-Unis lèvent l’interdiction d’entrée sur le territoire américain pour 11 pays

Ce texte avait fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis et dans le monde. Le décret de Donald Trump, interdisant l'entrée des réfugiés de certains pays, a finalement été supprimé, selon le département de la Sécurité intérieure (DHS). Ce dernier n'a cependant pas dévoilé les 11 pays pour lesquels l'interdiction a été levée. Mais il est fort probable qu'il s'agirait de l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Mali, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie et le Yémen, selon les indications d'organismes s'occupant de réfugiés.

Cependant, les conditions d'admission des réfugiés issus de ces pays seront durcis, a indiqué le DHS dans un communiqué. "Il est d'une importance cruciale que nous sachions qui entre aux États-Unis", a expliqué la patronne du DHS, Kirstjen Nielsen. "Ces mesures de sécurité supplémentaires rendront (la tâche) plus difficile pour les mauvais acteurs d'exploiter notre programme pour les réfugiés et elles s'assureront que nous prenons une approche plus basée sur le risque dans la protection de notre patrie", a-t-elle ajouté.