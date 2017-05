Etats-Unis : la justice nomme un procureur spécial pour enquêter sur les liens entre Trump et la Russie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attentat au Musée juif - Trois ans après, l'enquête est clôturée et le dossier aux mains du parquet fédéral

Un baiser FOUGUEUX entre Monica Bellucci et Alex Lutz pour ouvrir le 70e festival de Cannes (photos)

Entretien entre Samdech Techo Hun Sèn et le président chinois

Météo - Temps gris et nettement plus frais

Un ancien directeur du FBI nommé procureur spécial dans l’enquête sur Trump et la Russie

Sondage: six Français sur dix satisfaits du nouveau gouvernement

Etats-Unis: un procureur spécial nommé pour enquêter sur Trump et la Russie

En savoir plus

La nomination d'un procureur spécial est très rare aux Etats-Unis car il dispose d'une indépendance élargie et d'une marge de manoeuvre bien supérieure à un simple procureur ou au patron du FBI, mis à la porte la semaine dernière par Donald Trump. Parmi les précédents, on peut citer Kenneth Starr qui enquêta sur l'affaire Lewinsky ou encore Archibald Cox, chargé du Watergate.

"Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, une enquête complète confirmera ce que nous savons déjà: il n'y a eu aucune collusion entre mon équipe de campagne et une entité étrangère" a répondu Donald Trump dans un communiqué.

Donald Trump parviendra-t-il à enrayer la machine judiciaire ? La justice américaine a ainsi décidé de nommer un procureur spécial pour enquêter les sur les éventuelles collusions entre l'équipe de campagne du président américain et la Russie, lors de la dernière élection. Cette annonce survient au lendemain d'une révélation du New York Times, qui affirmait que Trump avait réclamé au FBI de "laisser tomber" l'enquête qui le visait. C'est donc Robert Mueller, ex-patron du FBI, qui sera chargé de mener à bien les investigations.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres