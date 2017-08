Etats-Unis : un juge refuse de clore les poursuites contre Roman Polanski

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Ce tribunal continue à étudier une affaire vieille de 40 ans avec un accusé de (84 ans) qui a déjà servi plus de trois fois en détention la peine que lui avait promise cette cour", a réagit vendredi l'avocat de Polanski, Harland Braun.

La victime, Samantha Geimer, avait demandé en juin au tribunal de "refermer cette affaire", déclarant que les procédures interminables minaient son existence et qu’elle avait pardonné à son agresseur. Roman Polanski est accusé de l'avoir droguée et violée dans la maison de Jack Nicholson à Los Angeles en 1977, pendant que ce dernier était en voyage. Samantha Geimer, aujourd'hui âgée de 53 ans, en avait 13 à l'époque.

Un juge de Los Angeles (Californie) a refusé, dans une décision publiée vendredi 18 août, de clore les poursuites pour agression sexuelle sur mineure contre le réalisateur Roman Polanski, malgré la demande de l'accusé et de la victime.

