Etats-Unis : Jerome Powell à la présidence de la Fed

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

23h36 Son geste, ce fut "la fin du bonheur et la fin du malheur". Un octogénaire est jugé depuis jeudi par les assises de l'Isère pour avoir étouffé, ...

En savoir plus

Sans surprise, Donald Trump a décidé de nommer Jerome "Jay" Powell à la présidence de la Réserve fédérale américaine (Fed). Il prend ainsi la place de Janet Yellen, nommée en 2013. Ce faisant, le président américain choisit, pour la première fois depuis la Deuxième guerre mondiale, de ne pas reconduire pour un second mandat un président de la Fed en exercice. Comme le souligne la Tribune, Donald Trump rompt aussi la tradition en choisissant un juriste plutôt qu'un économiste.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres