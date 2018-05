Etats-Unis : une fusillade en cours dans un lycée du Texas, au moins neuf morts

Une fusillade est actuellement en cours dans un lycée de Santa Fe, au Texas (Etats-Unis), ce vendredi. Au moins neuf personnes ont été tuées, selon la chaîne américaine NBC, mais la situation serait "sous contrôle", a fait savoir le district scolaire de la ville sur sa page Facebook.

"Un incident s’est produit ce matin dans un lycée impliquant un tireur. L’incident est toujours en cours mais est sous contrôle. Des blessés ont été confirmés", peut-on lire. Le président américain Donald Trump a fait part de son inquiétude sur Twitter, attestant que les premières nouvelles n'avaient "pas l'air bonnes".

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

Le quartier a été bouclé, a quant à lui indiqué le lycée sur son site, qui promet d'informer de "l'évolution de la situation" dès qu'ils en sauront davantage. "Quelqu’un est entré avec un fusil et a commencé à tirer, et cette fille a été blessée à la jambe", raconte un témoin de la fusillade à la chaîne locale KTRK. Certains élèves ont pu prendre la fuite. Ils ont été priés par les policiers de vider leur sac de cours afin de s'assurer de leur contenu.

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70

— Brian Ries (@moneyries) 18 mai 2018