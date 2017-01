Etats-Unis : une fusillade dans un aéroport de Floride fait plusieurs morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un important poste-frontière entre Canada et Etats-Unis rouvre après une alerte

En savoir plus

Selon les images des chaînes de télévision américaines, les forces de sécurité ont rassemblé des voyageurs sur le tarmac de l'aéroport. Les télévisions américaines passent des images sur lesquelles ont aperçoit le déploiement de nombreux véhicules de secours et de le police.

Scènes de chaos aux Etats-Unis. Une fusillade a fait plusieurs victimes à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, une région située au sud des Etats-Unis. Le tireur a été interpellé, a indiqué la police locale qui chercherait toujours d'éventuels complices. Le bilan est encore incertain : il y aurait au moins neuf morts et des blessés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres