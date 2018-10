Etats-Unis : fusillade aux abords d'une synagogue à Pittsburgh

Un fusillade a éclaté ce samedi à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Selon les premiers éléments, la police est parvenue à arrêter le tireur. L'homme, suspecté d'être à l'origine de la fusillade, s'est rendu après de longues minutes de traque.

Selon les médias américains, il y a eu des échanges de tirs à l'intérieur du lieu de la synagogue Tree of Life. Selon un premier bilan, quatre personnes seraient mortes. Certains médias évoquent le chiffre de huit personnes décédées.

Plusieurs blessés sont également à dénombrer dont des policiers.

Le président Donald Trump a adressé ses condoléances dans un tweet et a appelé à la prudence.

Selon CBS, le tireur serait un homme blanc, barbu.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 octobre 2018