Les États-Unis extradent le dernier criminel nazi vivant sur leur sol

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Michael Cohen, possible témoin-clé contre Trump dans le dossier russe

Un an après, Daech publie un nouveau message de son chef

Un an après, Daech publie un nouveau message de son chef

De plus en plus d'enfants intoxiqués pour le cannabis

Laver Cup: l'Europe avec Federer et Djokovic

En savoir plus

Dernier criminel nazi vivant aux États-Unis, Jakiw Palij est arrivé mardi matin à Düsseldorf, où il a été conduit dans un centre de soins gériatriques, selon la presse allemande. "Avec son admission, le gouvernement fédéral envoie un signal clair de la responsabilité morale de l'Allemagne", a affirmé à l'AFP un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. Des propos qui font écho à ceux du ministre des Affaires étrangère allemand, Heiko Maas, au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung : "L'obligation qui découle de notre histoire comprend l'acceptation et un débat honnête autour des crimes du régime de terreur nazi. Nous assumons la responsabilité envers les victimes du national-socialisme ainsi qu'envers nos partenaires internationaux."

Depuis lors, représentants politiques et associations demandaient que le criminel de guerre soit extradé vers l'Allemagne, qui se refusait à l'accueillir. Donald Trump avait, ces derniers mois, demandé en personne à Richard Grenell, l’ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, nommé l’an dernier, de s'atteler tout particulièrement à ce dossier.

Jakiw Palij a regagné l'Europe, mardi 22 août. L'homme de 94 ans, ancien garde SS, entre 1943 et 1945, dans le camp de concentration de Trawniki, en Pologne, vivait aux États-Unis depuis 1949. Il s'était vu attribuer la nationalité américaine en 1957, après avoir menti aux services d'immigration. Elle lui avait par la suite été retirée en 2003 par la justice.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres