Etats-Unis : L'équipe de campagne de Trump aurait eu des contacts répétés avec les services de renseignement russes

Cela pourrait être une puissante déflagration pour Donald Trump. Alors que son secrétaire d'Etat à la défense a été contraint de démissionner en raison de ses échanges, début janvier, avec l'ambassadeur russe, alors qu'il n'avait pas de mandat officiel, le New York Times affirme que les collusions entre l'équipe Trump et la Russie seraient bien plus importantes.

Selon le journal, des appels ont été interceptés entre des membres de la campagne présidentielle (dont Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Trump) et les services de renseignement russes, dans l'année précédant l'élection. Cette révélation est le fruit du travail du renseignement américain concernant l'enquête sur l'implication éventuelle de Moscou dans le résultat de l'élection. En revanche, l'article affirme qu'il n'existe pas de preuves concrètes d'une coopération entre les deux camps mais Donald Trump, tout comme Barack Obama, étaient au courant de ces échanges, à en croire CNN.

Paul Manafort a jugé "absurde" ces accusations, tout comme Kellyanne Conway qui lui a succédé et est désormais conseillère du président des Etats-Unis. Le renseignement américain va désormais chercher à découvrir si l'apparition de fausses informations sur Hillary Clinton et les piratages aient pu être le fruit d'une collaboration entre l'équipe de Trump et la Russie.