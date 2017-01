Etats-Unis : Donald Trump veut renégocier rapidement avec le Canada et le Mexique

Donald Trump poursuit ses grandes manœuvres. Après son décret sur l'Obamacare et la relance des forages de gaz de schiste, le nouveau président américain veut revoir, rapidement, les accords commerciaux en Amérique du nord. "Nous allons rencontrer le Premier ministre du Canada (Justin Trudeau) et le président du Mexique (Enrique Peña Nieto) et nous allons commencer des négociations liées à l'Aléna", a-t-il déclaré à la Maison Blanche.

L'Aléna a été mis en place en 1994 pour améliorer les échanges commerciaux en Amérique du nord.

Pur Donald Trump, cet accord a accentué les délocalisations des industries américaines vers le Mexique. Il rencontrera ainsi Enrique Peña Nieto le 31 janvier prochain, une rencontre où devrait aussi être évoqué le fameux mur que souhaite construire (aux frais de Mexico) Trump à la frontière entre les deux pays. En revanche, la rencontre avec Justin Trudeau n'est pas encore datée.