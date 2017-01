États-Unis : Donald Trump va demander une enquête sur les soupçons de fraude lors de l'élection présidentielle

Moins d'une semaine après son investiture, président américain a indiqué mercredi 25 janvier qu'il allait demander "une grande enquête" portant sur les soupçons de fraudes électorales lors des élections du mois de novembre.

Selon différentes sources, des étrangers, des personnes décédées ou en situation irrégulière ont pu participer au scrutin, mais aucune preuve tangible de ces prétendues fraudes n'a encore été fournie.

"Je vais demander une grande enquête sur les fraudes électorales, notamment sur les électeurs inscrits pour voter dans deux Etats, les illégaux et même ceux enregistrés sur les listes électorales et qui sont décédés (et pour certains depuis longtemps)", a expliqué Donald Trump sur son compte Twitter mercredi matin.

"En fonction des résultats, nous renforcerons les procédures de vote", a-t-il ajouté.

Selon ses propos, de trois à cinq millions de personnes pourraient avoir voté illégalement, un chiffre basé sur les études que nous avons vues", a également indiqué le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer lors de son point presse du mardi 24 janvier. Cependant, ajoutant que Donald Trump était confiant.

D'après "les études et les preuves" que "des gens" ont remis à Donald Trump, 14% des votants "n'étaient pas des citoyens américains", a-t-il précisé.

