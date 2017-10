Les Etats-Unis de Donald Trump se retirent de l'Unesco

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Jeanne Moreau à l'honneur sur l'affiche des César 2018 (et pas seulement)

Quel intérêt de garder un statut d'Etat observateur ? Continuer d'apporter la "vision" et "l'expertise américaine" "sur certains dossiers importants gérés par l'organisation" comme "la protection du patrimoine mondial, la défense de la liberté de la presse"…

Une décision qui n'a pas été "prise à la légère et reflète les inquiétides des Etats-Unis concernant l'accumulation des arriérés à l'Unesco, la nécessité d'une réforme en profondeur de l'organisation, et ses partis pris anti-israéliens persistants" ont-ils ajouté.

Ce jeudi 12 octobre, les Etats-Unis ont annoncé leur retrait de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en accusant l'institution d'être "anti-israélienne". Le département d'Etat a précisé que Washington conservera tout de même un statut d'observateur et le retrait effectif ne se concrétisera que le 31 décembre toujours selon le département d'Etat.

