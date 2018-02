Etats-Unis : Donald Trump se décide à durcir la réglementation sur les armes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Paix et Réconciliation à Kidal : Coup d’accélérateur des autorités coutumières et chefs de tribus - L’Essor - 21 fevrier 2018

On a retrouvé le sergent Fournier, premier Poilu de Verdun identifié grâce à son ADN

09h52 La SNCB va acheter des milliers de montres connectées, de tablettes et de smartphones afin d'améliorer la ponctualité de ses trains. L'offre ...

9h50 On a retrouvé le sergent Fournier, premier Poilu de Verdun identifié grâce à son ADN AFP

Bénin : Des grossistes et pharmaciens arrêtés pour vente de médicaments contrefaits

En savoir plus

La Maison blanche a souligné qu'un âge plancher pour acheter une arme était aussi à l'étude. "Je pense que c’est tout à fait une chose dont nous devons discuter et nous devrions le faire dans les 15 jours" a ainsi déclaré la porte-parole de la Maison blanche Sarah Sanders.

C'est grâce à ce mécanisme que le tireur de Las Vegas, en octobre dernier avait réalisé la plus grande tuerie de l'histoire américaine (58 morts). A l'époque, le Congrès n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur l'interdiction des "bump stocks".

En l'occurrence, il s'agit des "bump stocks", ces boitiers qui permettent aux fusils d'assaut de tirer en rafale et non au coup par coup.

On ne s'attendait pas à Donald Trump sur ce terrain-là. Mais la multiplication des massacres, notamment en milieu scolaire, et l'attitude du président américain (il jouait au golf à une cinquantaine de kilomètres des funérailles des victimes en Floride), ont poussé l'intéressé à faire un pas en direction des anti-armes. Il a ainsi demandé au ministère de la Justice de réfléchir à une interdiction de "tous les mécanismes qui transforme les armes légales en fusils automatiques."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres