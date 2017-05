Etats-Unis : Donald Trump renvoie le patron du FBI

Une tempête se lève aux Etats-Unis. Une nouvelle pour Donald Trump qui a décidé de limoger avec fracas le patron du FBI, James Comey, pourtant nommé pour 10 ans à ce poste en 2013. A en croire le New York Times, l'intéressé a appris son renvoi à la télévision et a même cru à un canular.

Officiellement, le président américain appuie sa décision sur un mémo au vitriol du ministre de la justice adjoint, Rod Rosenstein. Il souhaite ainsi restaurer "la confiance" au sein du FBI.

Pour les Républicains, James Comey est avant tout celui qui a refusé de prolonger les enquêtes sur Hillary Clinton lors de la campagne américaine.

Mais c'est surtout lui qui supervisait une enquête très sensible, concernant les liens entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, qui empoisonne le mandat de Donald Trump depuis des mois. "M. Comey a été limogé parce qu’il menait une enquête qui pourrait faire tomber un président" assure ainsi le New York Times. Pour le Wall Street Journal, James Comey paye la "frustration" de Donald Trump dans ce dossier, qui attendait du patron du FBI d'être totalement mis hors de cause. C'est le directeur adjoint, Andrew McCabe, qui va assurer l'intérim.