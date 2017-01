Etats-Unis : Donald Trump nomme son gendre haut conseiller à la Maison Blanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour atténuer les tensions, Jared Kushner a annoncé qu'il allait renoncer à tout salaire pour la durée de ce poste. En outre, son avocate a indiqué qu'il "quitterait ses fonctions" à Kushner Companies, procéderait à des "désinvestissements substantiels" et resterait à l'écart des questions ayant "un effet direct et prévisible" sur ses intérêts financiers.

Cependant, cette nomination créé déjà une polémique et soulève des inquiétudes autour des conflits d'intérêt et de népotisme.

Il devra désormais travailler "en étroite collaboration" avec Steve Bannon, conseiller en stratégie et figure de "l'alt-right" proche des nationalistes, et de Reince Priebus, secrétaire général de la Maison Blanche.

Ce lundi 9 janvier, Donald Trump a nommé son gendre, Jared Kushner, haut conseiller à la Maison Blanche. Epoux d’Ivanka, la fille du milliardaire new-yorkais, il était pressenti depuis un bon moment pour un poste important. En effet, ce riche homme d'affaires de 36 ans a toujours œuvré pour la campagne de son beau-père. « Il a été un atout formidable et un conseiller de confiance . Je suis fier de l'avoir dans un rôle clé de mon administration », s'est-il réjoui Donald Trump.

