Etats-Unis : Donald Trump invente un attentat en Suède

A ce rythme, le mandat de Donald Trump s'annonce mouvementé… Le président américain a créé autant le scandale que l'hilarité, après un discours donné en Floride samedi. Revenant sur la crise des réfugiés et les risques terroristes, le président américain s'est lancé dans une série d'exemples. "Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s’est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l’aurait cru ? La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l’auraient jamais pensé." Et que s'est-il passé en Suède la veille de ce discours ?

Rien.

Attaqué, Donald Trump a évidemment répondu su Twitter, affirmant qu'il faisait référence à un reportage diffusé sur Fox News. Effectivement, une interview sur la chaîne dressait un portrait sombre du pays scandinave. "La Suède a subi sa première attaque terroriste islamiste, il n’y a pas si longtemps" expliquait ainsi le journaliste Ami Horowitz. Sauf qu'il faisait référence à un homme qui s'était fait exploser (sans faire de victimes, sinon lui) en 2010.

Si cette bévue a fait beaucoup rire les réseaux sociaux, elle n'a pas arraché un rictus au gouvernement suédois qui a demandé à son ambassade américaine des explications sur ce "attentat."