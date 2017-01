États-Unis : Donald Trump infligera une "lourde" sanction à General Motors si le constructeur ne fabrique pas américain

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

CAN 2017 : le retour en grâce de Giresse avec le Mali

Guerre ouverte entre la Turquie et le groupe Etat islamique

Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump avait assuré qu'il dénoncerait l'Alena (conclu en 1994), et imposerait des droits de douane de 35% aux produits mexicains, ce qui a largement participé à son succès électoral.

Le constructeur automobile compte en effet de nombreuses usines au Mexique, et l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), lui permet d'y fabriquer des véhicules et de les importer aux États-Unis sans payer de taxe.

Après avoir déjà ciblé sur Twitter les constructeurs Boeing et Lockheed Martin, Donald Trump a prévenu mardi 3 janvier le groupe General Motors qu'il devra s'acquitter d'une "lourde" taxe frontalière s'il continue à fabriquer certains de ses véhicules hors des États-Unis.

