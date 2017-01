Etats-Unis : Donald Trump s'attaque à l'immigration

Donald Trump est bien décidé à appliquer ses promesses. Après la brouille avec le Mexique, il s'engage dans un bras de fer avec plusieurs pays du Moyen-Orient, en signant un décret vendredi, visant à "protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis". Lors d'une cérémonie au Pentagone, il a précisé le fond de sa pensée. "Nous allons mettre sur pied de nouvelles mesures de contrôle pour maintenir hors des États-Unis les terroristes islamiques radicaux" a-t-il déclaré. "Nous voulons être sûrs que nous ne laissons pas entrer dans notre pays les mêmes menaces que celles que nos soldats combattent à l'étranger (...) Nous n'oublierons jamais les leçons du 11-Septembre."

Le décret vise particulièrement sept pays musulmans : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.

Leurs ressortissants seront interdits pendant trois mois (à l'exception des officiels). Le président iranien s'est montré très critique : "aujourd'hui, on n'est plus à une époque où on construit des murs entre les nations. Ils ont oublié qu'il y a quelques années le mur de Berlin s'est effondré."

De la même façon, le programme fédéral d'admission et de réinstallation de réfugiés de pays en guerre, instauré depuis les années 1980, sera suspendu pendant 4 mois. Pour les réfugiés syriens, la règle est claire : ils sont interdits de territoire jusqu'à nouvel ordre.