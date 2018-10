Etats-Unis : deux nouveaux colis suspects envoyés ce vendredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

OM-PSG: Neymar, Mbappé et Marseille, entre cauchemars et esprit de revanche

En savoir plus

Aucune personne n'a encore été arrêtée et aucune revendication n'a été dévoilée pour le moment.

Ces deux nouveaux envois correspondent donc au onzième et douzième colis suspects.

Le second colis suspect a été retrouvé dans un centre de tri postal à Manhattan. Ce paquet était adressé à l'ancien directeur du renseignement, James Clapper. Il avait mené des investigations en 2016 dans le cadre du dossier de la potentielle ingérence russe dans l'élection présidentielle.

Ce vendredi, deux nouveaux colis ont été découverts, selon des précisions du FBI. Le premier a été adressé à Cory Booker, le sénateur du New Jersey. Cet homme politique pourrait être candidat à la primaire démocrate en 2020.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres