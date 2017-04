Etats-Unis : le consulat de France à New York évacué après une alerte à la bombe

La menace terroriste pèse lourdement sur l'élection présidentielle française. Samedi, le consulat de France à New York a été brièvement évacué dans l'après-midi après une alerte à la bombe. Les policiers de la "Big Apple" avaient en effet repéré une voiture suspecte aux abords de ce bâtiment cossu qui jouxte la très chic 5e avenue, en face de Central Park. Les dizaines de personnes qui se trouvaient dans l'immeuble lors de l'alerte, vers 17 heures locales, sont sorties sur le trottoir en attendant l'inspection du véhicule.

"Après les Champs-Élysées, les policiers du NYPD avaient pour consigne d'être particulièrement vigilants", a confié la consule, Anne-Claire Legendre. L'incident n'a pas duré suffisamment longtemps pour retarder le scrutin. Le bureau de vote devait fermer à 19 heures locales, comme prévu.

Quelque 28500 ressortissants français sont inscrits sur les listes électorales, dans les États de New York, du New Jersey et du Connecticut. Comme le précise BFM, "le dépouillement aura lieu ce samedi soir, et les résultats seront rendus publics. Mais aucun média n'est autorisé à en parler avant les premières estimations nationales, dimanche soir".