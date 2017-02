Etats-Unis : le conseiller à la sécurité nationale démissionne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fillon aux frondeurs : "Vous m'aidez ou vous me compliquez la tâche ?"

Ligue des champions: sans capitaine, le PSG et Emery face au verdict du Barça

Le beau Danube bleu, 150 ans de valse et toujours en piste AFP

Son départ était donc inéluctable et l'homme devrait être rapidement remplacé, probablement par le général David Petraeus, ancien patron de la CIA, affirme CNN. En attendant, c'est le Chief of Staff, Keith Kellogg, qui prend l'intérim.

Or, il est totalement illégal, aux Etats-Unis, de négocier avec une puissance étrangère sans mandat officiel. Selon la presse américaine, il a pourtant bien évoqué une possible levée des sanctions russes.

En effet, des appels téléphoniques entre lui et l'ambassadeur russe à Washington ont été interceptés notamment le 1er janvier, soit bien avant l'investiture du président Trump.

