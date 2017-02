Etats-Unis : CNN, le New York Times ou encore la BBC exclus d'un briefing presse de la Maison blanche

Cette fois, l'hostilité entre les médias et Donald Trump prend un tournant inquiétant. La Maison blanche a ainsi refusé l'accès à un point presse à plusieurs grands médias dont CNN, le New York Times, le Los Angeles Times, la BBC ou encore Politico. De leur côté, l'agence de presse AP et le Time ont décidé de boycotter ce briefing en signe de protestation. L'administration n'a pas encore précisé les raisons de ce refus.

Les tensions entre le nouveau président, qui accuse régulièrement les médias américains de véhiculer des "fakes news" ne faiblissent donc pas. "Jamais une telle chose n'est arrivée au cours de notre longue histoire" s'est ému Dean Baquet, le patron du New York Times.

"L'accès libre aux médias est un intérêt crucial."