États-Unis : Barack Obama est certain qu'il aurait remporté l'élection présidentielle une troisième fois

Moins d'un mois avant de quitter ses fonctions le 20 janvier prochain, Barack Obama a accordé un entretien au podcast "The Axe Files" présenté par son ancien proche conseiller David Axelrod et produit par CNN et l'université de Chicago, lors duquel il s'est dit "sûr" qu'il aurait remporté un troisième mandat si la Constitution lui avait permis de se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle.

Barack Obama a également balayé les récentes critiques sur sa vision du pays : "J'ai confiance en cette vision, parce que je suis sûr que si je m'étais représenté et que je l'avais expliquée, je pense que j'aurais mobilisé une majorité d'Américains pour s'y rallier".

"Après l'élection et la victoire de Trump, beaucoup de gens ont suggéré que, d'une certaine façon, ce n'était vraiment qu'un rêve. (...) Mais la culture a changé, la majorité adhère à la notion d'une Amérique unique qui est tolérante et diverse et ouverte --et pleine d'énergie et de dynamisme", a-t-il ajouté.

Le président des Etats-Unis a par ailleurs estimé que la candidate démocrate "Hillary Clinton avait merveilleusement réussi dans des circonstances vraiment très difficiles. (...) Je pense qu'il y avait deux poids, deux mesures la concernant".

