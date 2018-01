Les États-Unis adoptent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La France "de retour" et veut un "nouveau contrat mondial", clame Macron à Davos

Foot: M6 et TF1 se partagent les matchs des Bleus jusqu'en 2022

Platini contre-attaque: la Fifa critiquée au passé et au présent

Intempéries : la fermeture du RER C dans Paris est prolongée jusqu'au 31 janvier en raison de la crue de la Seine. Suivez notre direct

En savoir plus

"Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement américain cible les acteurs illicites en Chine, en Russie et ailleurs qui travaillent pour le compte des réseaux financiers nord-coréens, et demande leur expulsion des territoires où ils résident", a affirmé Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor.

La guerre froide entre la Corée du Nord et les Etats-Unis continue. Ce mercredi 24 janvier, les Etats-Unis ont adopté de nouvelles sanctions contre des entreprises, des individus et des navires nord-coréens, a indiqué le département du Trésor dans un communiqué. Deux sociétés commerciales chinoises ont également été touchées par ces sanctions.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres