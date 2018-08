Etats-Unis : 300 prêtres soupçonnés de pédophilie, l'Eglise catholique de Pennsylvanie accusée d'avoir dissimulé ces agissements

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Gênes : la course folle des secours pour retrouver des survivants

Boxe: le Conseil d'Etat confirme la suspension pour un an de Tony Yoka

Boxe : le Conseil d'Etat confirme la suspension d'un an de Tony Yoka pour infractions aux règles antidopage

22h49 Le choc et la colère en Italie après l'effondrement meurtrier d'un pont à Gênes AFP

Boxe : Tony Yoka est bien suspendu un an

En savoir plus

Cette nouvelle affaire au sein de l'Eglise catholique américaine évoque le scandale découvert par les équipes de journalistes d'investigations du Boston Globe, lauréats du Prix Pullitzer en 2003 et immortalisés dans le film de Tom McCarty, sorti en 2015, Spotlight.

Le rapport final précise malheureusement que "quasiment tous les cas" allégués sont aujourd'hui prescrits et ne peuvent être poursuivis pénalement.

Un nouveau scandale de pédophilie dans l'église américaine vient d'être dévoilé . Une enquête des services du procureur de Pennsylvanie a été publiée ce mardi. Des abus sexuels auraient été perpétrés par plus de 300 prêtres. Ces agissements ont été couverts par l'église catholique de Pennsylvanie. Le nombre de victimes s'élèverait à au moins mille enfants.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres