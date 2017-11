Etats-Unis : 26 morts après une fusillade dans une église au Texas

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En déplacement, Donald Trump a réagi à cette fusillade. «Que Dieu soit avec les gens de Sutherland Springs. Le FBI et la police sont sur place, je supervise la situation depuis le Japon», a écrit sur son compte Twitter le président américain. Cette fusillade survient un mois après celle de Las Vegas qui a fait 58 morts lors d’un concert.

Mais selon les médias américains, il s'agit de Devin P. Kelley, un Américain de 26 ans, originaire du comté de Comal, au nord-est de San Antonio, au Texas. S'appuyant sur des sources policières, les médias affirment également que Devin P. Kelley aurait notamment travaillé dans une base de l'Armée de l'air, au Nouveau Mexique, mais aurait été congédié en 2012, après avoir été jugé par une cour martiale pour avoir agressé sa femme et son enfant.

Lors d'une conférence de presse, dimanche soir, Freeman Martin, directeur régional du ministère de la Sécurité du Texas, a expliqué que le tireur était retrouvé mort dans son véhicule après la fusillade. A sa sortie de l’église, il a été pris à partie par un voisin armé qui a pu s’emparer de son fusil. Mais, selon les autorités, on ignore encore si le tireur s’est suicidé ou a été abattu… En outre, les autorités n'avaient pas dévoilé ni confirmé l'identité de l’assaillant, évoquant simplement un «jeune homme blanc âgé d’une vingtaine d’années (...) tout de noir vêtu».

Dimanche vers 11h20 (heure locale), un homme a ouvert le feu dans une église baptiste de Sutherland Springs, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de San Antonio dans l’Etat américain du Texas. Habillé en noir, équipé d'un gilet pare-balles et armé d'un fusil d'assaut, il a fait moins 26 morts et 20 blessés. Les victimes sont âgées de 5 à 72 ans. Selon les témoignages rapportés par la presse américaine, les tirs auraient duré une quinzaine de secondes.

