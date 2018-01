Etats-Unis : 13 frères et sœurs, enfermés et affamés dans la "maison de l'horreur"

A Perris, petite ville de Californie, la maison de Louise et David Turpin a un nouveau surnom : la "maison de l'horreur." La police a indiqué que leurs 13 enfants s'y trouvaient enfermés, affamés et parfois enchainés. Le plus jeune est un enfant de 2 ans et le plus âgé a 29 ans.

C'est une des filles, âgée de 17 ans, qui est parvenue à prévenir les secours en s'emparant d'un portable laissé dans la maison. Les enfants étaient "mal-nourris et très sales", souligne la police, à tel point que les officiers ont cru qu'ils étaient tous mineurs.

Sept d'entre eux sont pourtant des adultes.

Les parents ont été immédiatement incarcérés pour torture et mise en danger d'enfants et n'ont pas encore expliqué leurs motivations. David Turpin est le directeur d'une école privée à Perris, selon un site du département de l'Education.

Une page facebook du couple laisse apparaitre une famille heureuse et en bonne santé. On peut y voir ce qui semble être un mariage. Mais le voisinage évoque des enfants "très pâles" avec "le regard de ceux qui veulent se rendre invisibles."