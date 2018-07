L'État islamique revendique la fusillade de Toronto qui a fait deux morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A droite et mourir? A gauche et vivre? A Mati, l'incendie a joué à la loterie

Le Registre national est à nouveau accessible après une panne de plus de 4 heures

En savoir plus

De son côté, le maire de la ville, John Terry, avait invité la population à "rester calme" et à éviter "de tirer des conclusions" sur les motivations de cette fusillade en attendant les résultats de l’enquête policière.

La fusillade meurtrière de dimanche 22 juillet à Toronto, au cours de laquelle deux personnes sont mortes, a été revendiquée ce mercredi par l'organisation djihadiste Etat islamique via son canal de propagande, Amaq. Ce dernier a indiqué que l'attaque avait été perpétrée par "l’un des soldats de l’EI" qui ont suivi les "appels [de l’EI] à cibler les ressortissants des pays de la coalition" internationale antidjihadistes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres