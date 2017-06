L'Etat Islamique revendique une double attaque à Téhéran

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

VIDEO: Gunfire heard at the Iranian Parliament Building. - @Zahra__Rahimi pic.twitter.com/299c42BTgc

Le bilan à la mi-journée est encore hautement incertain. L'agence Tasnim rapporte que plusieurs personnes auraient été tuées et une photo d'un potentiel assaillant circule sur les réseaux sociaux.

Selon les médias d’Etat, deux attaques ont eu lieu en Iran ce mercredi 7 juin. Une fusillade au Parlement au cœur de la capitale et une autre attaque qualifiée « d’attentat suicide » au mausolée de l’imam Khomeyni à plus de 20km de la première.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres